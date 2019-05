Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 28. Mai 2019

Köln (SID) - Am dritten Turniertag der French Open greift Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ins Geschehen ein. Der Weltranglistenfünfte hat am Samstag in Genf den langersehnten ersten Titel der Saison gewonnen und schlägt mit frischem Selbstvertrauen in Paris auf. Zverevs Gegner in der ersten Runde ist um 11.00 Uhr auf dem Hauptplatz "Philippe Chatrier" der Australier John Millman. Ebenfalls im Einsatz sind Cedrik-Marcel Stebe und Mona Barthel.

Zverev trifft in der ersten Runde auf John Millman © SID

Dem früheren deutschen Serienmeister Brose Bamberg droht in den Play-offs der Basketball-Bundesliga das schnelle Aus. Im vierten Viertelfinalspiel gegen Aufsteiger Rasta Vechta muss der Pokalsieger einen Sieg holen, um die Best-of-Five-Serie noch gewinnen zu können. Die Gäste führen mit 2:1, das Spiel in Bamberg beginnt um 20.30 Uhr.