Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 29. Januar 2019

Köln (SID) - Felix Neureuther will beim Nachtslalom von Schladming weiter an seiner Rückkehr in die absolute Weltspitze feilen. Am vergangenen Samstag hatte er in Kitzbühel Platz elf belegt und seine Leistung als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Der erste Lauf beginnt um 17.45 Uhr, der entscheidende zweite um 20.45 Uhr.

Für Neureuther steht am Abend der Slalomwettbewerb an © SID

Der FC St. Pauli kann sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend auf Platz eins verbessern. Die Kiez-Kicker treten um 20.30 Uhr bei Darmstadt 98 an. Bei einem Dreier würden die Hamburger an den beiden Absteigern Hamburger SV und 1. FC Köln vorbeiziehen, die allerdings am Mittwoch und Donnerstag mit eigenen Erfolgen wieder ihre alten Positionen einnehmen könnten.