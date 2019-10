Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 29. Oktober 2019

Köln (SID) - Titelverteidiger Bayern München steht nach seinen zuletzt durchwachsenen Auftritten in der zweiten Runde des DFB-Pokals vor einer Pflichtaufgabe. Um 20.00 Uhr tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister beim schwach in die Saison gestarteten Zweitligisten VfL Bochum an. Außerdem kommt es unter anderem zu den Duellen Arminia Bielefeld - Schalke 04, Bayer Leverkusen - SC Paderborn sowie Hamburger SV - VfB Stuttgart.

DFB-Pokal: Bayern München trifft auf den VfL Bochum © SID

Nach der 0:9-Rekordniederlage in der englischen Premier League gegen Leicester City ist Teammanager Ralph Hasenhüttl mit dem FC Southampton im Ligapokal gefordert. Ab 20.45 Uhr muss der Fußball-Erstligist im Achtelfinale ausgerechnet bei Meister Manchester City antreten.

Frauen-Bundestrainer Henk Groener gibt sein Aufgebot für die Handball-WM bekannt. Gut einen Monat vor dem Turnierbeginn teilt der Niederländer mit, welche 17 Spielerinnen nach Japan mitfahren dürfen.