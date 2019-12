Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 3. Dezember 2019

Köln (SID) - Der deutsche Profifußball befasst sich bei der DFL-Versammlung in Neu-Isenburg mit der Übernahme der Polizeikosten. Werder Bremen hatte vom Land Rechnungen in Millionenhöhe für die Polizeieinsätze bei sogenannten Risikospielen erhalten. Die DFL beglich die Gebührenbescheide zunächst, stellte Werder aber die Hälfte der Gesamtsumme in Rechnung. Wer den zweiten Teil der Kosten übernimmt, ist offen. Die Klubs der Bundesliga und der 2. Liga lehnen eine Beteiligung aus Solidarität allerdings ab. Werder Bremen könnte aus der Debatte als großer Verlierer hervorgehen.

Werder Bremen befindet sich im Streit um Polizeikosten © SID

Die deutschen Handball-Frauen wollen bei der WM in Japan im wegweisenden Spiel gegen den dreimaligen Olympiasieger Dänemark die Weichen auf Hauptrunde stellen. Nach dem Kantersieg gegen Außenseiter Australien geht das DHB-Team als Tabellenführer der Gruppe B in die entscheidende Phase der Vorrunde. Die dritte Partie der deutschen Mannschaft beginnt um 12.30 Uhr.