Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 3. November

Köln (SID) - 13 Siege in Serie und wieder klarer Favorit: Titelverteidiger Bayern München tritt am 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League im Gefühl der Unbezwingbarkeit bei Red Bull Salzburg an. Anstoß der Partie ist um 21.00 Uhr. Zuvor steht ab 18.55 Uhr für Borussia Mönchengladbach die knifflige Aufgabe gegen Schachtjor Donezk in Kiew an. Gegen die Top-Teams Inter Mailand und Real Madrid hatten die Borussen jeweils 2:2 gespielt.

Bayern München will den nächsten Sieg einfahren © SID

Die Sieglosserie in der Bundesliga nimmt historische Züge an, da kommt der DFB-Pokal gerade recht: Zum Abschluss der ersten Runde trifft Schalke 04 in der heimischen Arena auf den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Schweinfurt war nach einigem Theater von einem Schiedsgericht zum Pokalteilnehmer ernannt worden, auch Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hatte den Platz als bayerischer Vertreter in der ersten Hauptrunde eingefordert.