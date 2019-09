Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 3. September 2019

Köln (SID) - Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich stehen die deutschen Basketballer bei der WM in China bereits unter Druck. Ab 10.30 Uhr sollte daher im zweiten Vorrundenspiel ein Sieg gegen die Dominikanische Republik her, damit der Medaillentraum von NBA-Star Dennis Schröder und Co. nicht in Gefahr gerät.

DBB-Trainer Rödl muss noch einen Spieler streichen © SID

Die deutschen Fußballerinnen müssen auf dem Weg zum Ticket für die EM 2021 ihre wohl härteste Prüfung bestehen. In Lwiw trifft die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um 16.00 Uhr auf die Ukraine. Drei Tage nach dem 10:0 zum Auftakt gegen Montenegro erwartet den Rekordeuropameister wohl deutlich mehr Gegenwehr.

Bei den US Open beginnt mit den Viertelfinals ab 17.00 Uhr die ganz heiße Phase. Der Schweizer Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer trifft im Big Apple auf den Bulgaren Grigor Dimitrow, Federers Landsmann Stan Wawrinka bekommt es mit dem Dominik-Koepfer-Bezwinger Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Bei den Frauen steht Superstar Serena Williams im Duell mit der Chinesin Wang Qiang im Fokus, außerdem spielt Jelena Switolina aus der Ukraine gegen die Britin Johanna Konta.