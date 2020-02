Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 4. Februar 2020

Köln (SID) - Im DFB-Pokal stehen die ersten vier Spiele des Achtelfinales mit insgesamt drei Bundesliga-Duellen auf dem Programm. Herbstmeister RB Leipzig steht bei Eintracht Frankfurt ebenso vor einer Auswärtshürde wie der Tabellendritte Borussia Dortmund bei Werder Bremen. Schalke 04 und Hertha BSC treffen nur vier Tage nach ihrer Nullnummer beim Punktspiel in der Hauptstadt im Kampf um einen Platz im Viertelfinale in Gelsenkirchen erneut aufeinander. Erstliga-Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf ist bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern gefordert.

Borussia Dortmund trifft im Pokal auf Werder Bremen © SID

Die deutschen Basketball-Spitzenteams müssen am Dienstag in der EuroLeague Farbe bekennen. Schlusslicht Bayern München hofft in Frankreich bei ASVEL Lyon-Villeurbanne auf ein Erfolgserlebnis, und Alba Berlin tritt in Italien bei Armani Mailand an.