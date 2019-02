Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 5. Februar 2019

Köln (SID) - Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter will vor eigenem Publikum ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen: Borussia Dortmund empfängt um 20.45 Uhr Werder Bremen zum einzigen Erstligaduell am Dienstagabend. Schon um 18.30 Uhr tritt der 1. FC Nürnberg bei Zweitligaspitzenreiter Hamburger SV an, Bayer Leverkusen muss zeitgleich zum 1. FC Heidenheim. Die Zweitligisten MSV Duisburg und SC Paderborn messen sich zudem um 20.45 Uhr.

Ziel Viertelfinale: Dortmund gegen Bremen im DFB-Pokal © SID

Zum Auftakt der Ski-WM im schwedischen Are steht am Dienstagmittag der Super-G der Frauen auf dem Programm. Ab 12.30 Uhr ruhen die deutschen Medaillenhoffnungen auf Viktoria Rebensburg, Favoriten sind aber andere: Von Mikaela Shiffrin aus den USA wird Gold erwartet, Sofia Goggia aus Italien und die Liechtensteinerin Tina Weirather sind nur zwei weitere Anwärterinnen auf Edelmetall. Auch Nicole Schmidhofer aus Österreich, die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz stehen in der Weltrangliste vor Rebensburg.

Es soll der nächste Eishockey-Coup nach Olympia-Silber vor knapp einem Jahr in Pyeongchang werden: Meister Red Bull München kann am Dienstag ab 19.00 Uhr als erstes deutsches Team die Champions League gewinnen. Im Scandinavium von Göteborg sind die Bayern allerdings Außenseiter. Gastgeber Frölunda Indians ist ein schwedisches Topteam und hat den Titel in den Jahren 2016 und 2017 gewonnen.