Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 5. März 2019

Köln (SID) - Borussia Dortmund benötigt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ein schwarz-gelbes Wunder. Der strauchelnde Bundesliga-Tabellenführer muss in der Partie gegen Tottenham Hotspur eine 0:3-Pleite aus dem Hinspiel in London wettmachen. Die Form des BVB war in den letzten Wochen allerdings alles andere als vielversprechend. In der Liga verspielte das Team von Trainer Lucien Favre einen Neun-Punkte-Vorsprung gegenüber Bayern München. Die Partie in Dortmund beginnt um 21.00 Uhr.

Dortmund steht nach dem 0:3 im Hinspiel unter Zugzwang © SID

Beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 sind alle Augen auf Jochen Schneider gerichtet. Der neue Sportvorstand wird bei den Königsblauen öffentlich vorgestellt. Die Frage wird sein, ob der 48-Jährige dem wankenden Trainer Domenico Tedesco nach der sportlichen Talfahrt die Treue hält oder ihn in seiner ersten Amtshandlung entlässt. Die Vorstellung Schneiders beginnt um 13.30 Uhr.