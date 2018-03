Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 6. März 2018

Köln (SID) - Der französische Top-Klub Paris St. Germain kämpft im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals ab 20.45 Uhr gegen Titelverteidiger Real Madrid um das Weiterkommen. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp steht nach dem 5:0-Hinspielerfolg beim FC Porto bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel hat Paris ohne den verletzten Superstar Neymar eine deutlich schwerere Aufgabe im heimischen Prinzenpark vor sich. Durch Neymars Ausfall darf sich Nationalspieler Julian Draxler berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. Bei Real kehren Weltmeister Toni Kroos und Luka Modric nach Verletzungen zurück.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Der Handballmeister Rhein Neckar Löwen trifft im DHB-Pokalviertelfinale ab 19.00 Uhr auf den SC DHfK Leipzig. Gleichzeitig empfängt die TSV Hannover Burgdorf in eigener Halle Frisch Auf Göppingen. Bei den Löwen steht Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz beim Kampf um den Einzug ins Final Four wieder im Kader. Die Leipziger hatten sich im vergangenen Jahr erstmals für das Final Four in Hamburg qualifiziert. Am Mittwoch wird in der Begegnung zwischen Tabellenführer Füchse Berlin und dem SC Magdeburg der vierte Teilnehmer ausgespielt. Die HSG Wetzlar ist bereits für das Final Four am 5. und 6. Mai qualifiziert.

Die Basketballer von Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München starten ab 22.30 Uhr in das EuroCup-Viertelfinale gegen den russischen Spitzenklub Unics Kasan. Am Freitag steht ab 18.00 Uhr MEZ in Kasan das zweite Spiel an, bevor am 14. März ab 20.30 Uhr wieder im Münchner Audi Dome die Entscheidung fällt. Zwei Siege sind in der best-of-three-Serie zum Weiterkommen nötig. Der Titelgewinner qualifiziert sich automatisch für die Königsklasse, Kasan gewann 2011 den EuroCup und stand 2014 im Finale.