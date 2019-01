Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 8. Januar 2019

Köln (SID) - In Red Bull München steht erstmals eine deutsche Mannschaft im Halbfinale der Champions League. Dort kommt es ab 19.30 Uhr zum Duell gegen den Bruder-Klub aus Salzburg. Mögliche Absprachen zwischen den Ablegern des österreichischen Brausegiganten wurden schon im Vorfeld des Hinspiels vehement dementiert.

München muss vorerst auf Maximilian Daubner verzichten © SID

An Mikaela Shiffrin führt derzeit kein Weg vorbei. Auch beim Slalom in Flachau geht die US-Amerikanerin wieder als Favoritin an den Start. Einzige ernstzunehmende Konkurrentin der Gesamtweltcup-Führenden ist die Slowakin Petra Vlhova. Wer die immensen Neuschneemassen beim Flutlicht-Klassiker am besten bewältigt, zeigt sich ab 18.00 Uhr.