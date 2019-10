Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 8. Oktober 2019

Köln (SID) - Die deutschen Fußballerinnen streben auf dem Weg zur EM 2021 den vierten Sieg im vierten Qualifikationsspiel an. In Thessaloniki trifft der Rekordeuropameister um 14.00 Uhr zum ersten Mal überhaupt auf Griechenland. Nach bislang 26 Toren ohne Gegentreffer will die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den nächsten klaren Sieg folgen lassen.

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle werden die ersten WM-Medaillen vergeben. Um 14.30 Uhr beginnt das Mannschafts-Finale der Frauen. Titelverteidiger USA um Superstar Simone Biles hat den fünften Triumph in Folge im Visier. Die deutsche Riege um Elisabeth Seitz hatte den Sprung unter die besten Acht verpasst.