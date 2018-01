Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 9. Januar 2018

Köln (SID) - Die wiedererstarkte Angelique Kerber steht bei ihrer Generalprobe für die Australian Open in Melbourne vor einem Härtetest. Im Achtelfinale des WTA-Turniers in der Olympiastadt Sydney trifft die frühere Weltranglistenerste auf die letztjährige Melbourne-Finalistin Venus Williams aus den USA. Ihre bisherigen fünf Einzelmatches in diesem Jahr gewann Kerber, vier beim Hopman Cup sowie das Erstrundenduell in Sydney gegen die Tschechin Lucie Safarova.

Heute entscheidet das IOC über die Strafe gegen Russland © SID

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin peilt beim Weltcup im österreichischen Flachau ihren siebten Sieg im achten Slalomrennen der Saison an. Mit erst 22 Jahren hat die Olympiasiegerin und dreimalige Weltmeisterin bereits 40 Weltcup-Siege auf dem Konto. Der erste Lauf unter Flutlicht startet um 18.00 Uhr, der Finaldurchgang beginnt um 20.45 Uhr.