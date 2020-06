Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 9. Juni 2020

Köln (SID) - Der 1. FC Saarbrücken bestreitet im Pokal-Halbfinale am Dienstag gegen Bayer Leverkusen das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Regionalligist will ab 20.45 Uhr den Champions-League-Aspiranten ärgern - dass er Potenzial für große Überraschungen besitzt, hat er längst bewiesen. Die Saarländer haben bereits den 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf aus dem Wettbewerb geworfen und könnten erstmals in ein DFB-Pokalfinale einziehen.

Saarbrücken ist derzeit Erster der Regionalliga Südwest © SID

Schlusslicht Dynamo Dresden kann im Nachholspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth den Abstand zum rettenden Ufer in der 2. Fußball-Bundesliga weiter verkürzen. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Wehen Wiesbaden würde die Elf von Markus Kauczinski mit einem weiteren Dreier mit dem Karlsruher SC auf Rang 16 gleichziehen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Am Dienstag treffen beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga zwei Schwergewichte aufeinander. Der neunmalige deutsche Meister Brose Bamberg steigt am zweiten Spieltag gegen Alba Berlin ins Turnier ein (20.30 Uhr). Zuvor treffen die MHP Riesen Ludwigsburg auf die Frankfurt Skyliners (16.30 Uhr).