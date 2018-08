Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 02. August 2018

Köln (SID) - Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League reist RB Leipzig zum schwedischen Klub BK Häcken und unterbricht dafür sein Trainingslager. Um 18.30 Uhr möchte die Mannschaft von Ralf Rangnick, der sein Team derzeit eigentlich in Seefeld/Bayern auf die neue Saison in der Bundesliga vorbereitet, den komfortablen 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel sicher über die Zeit bringen.

RB Leipzig will in die nächste Runde einziehen © SID

In Glasgow starten die European Championships mit mehreren Qualifikationswettbewerben in ihren ersten Tag. Ab 11.00 Uhr steht aus deutscher Sicht das Kunstturnen der Frauen mit Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer in der 8000 Zuschauer fassenden Hydro-Arena im Mittelpunkt. Bis zum 12. August werden die europäischen Titelkämpfe im Schwimmsport, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf (alle in Glasgow) sowie die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin zeitgleich ausgetragen.