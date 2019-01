Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 03. Januar 2019

Köln (SID) - Im Kampf um den Sieg bei der Vierschanzentournee ist Markus Eisenbichler nun in Österreich gefordert. In Innsbruck steht um 14.00 Uhr die Qualifikation für das dritte Springen auf dem Programm. Nach seinen beiden zweiten Plätzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen will Eisenbichler den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi auch am Bergisel unter Druck setzen.

Eisenbichler will in Innsbruck angreifen © SID

Bevor im italienischen Val di Fiemme die Entscheidung um den Gesamtsieg in der Tour de Ski fällt, kommt es in Oberstdorf zu den Verfolgungsrennen im freien Stil. Da einige Athleten vor den kräftezehrenden Schlussetappen aussteigen, dürfen sich die deutschen Teilnehmer Hoffnungen auf vordere Platzierungen machen. Die Männer starten um 12.45 Uhr, die Frauen um 15.15 Uhr.

In der Premier League kommt es für Teammanager Jürgen Klopp und den FC Liverpool zum möglicherweise schon vorentscheidenden Showdown um die Meisterschaft. Um 21.00 Uhr gastiert der Tabellenführer beim Titelverteidiger Manchester City um Startrainer Pep Guardiola. Mit einem Sieg könnte Klopps Mannschaft den Vorsprung auf ManCity bereits auf zehn Punkte ausbauen.