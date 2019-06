Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 06. Juni 2019

Köln (SID) - Bei den French Open in Paris tritt Alexander Zverev zu seinem verspäteten Viertelfinale gegen den Serben Novak Djokovic an. Wegen Regens wurde das für Mittwoch geplante Match verschoben, ebenfalls betroffen ist das Duell zwischen Dominic Thiem aus Österreich mit dem Russen Karen Chatschanow. Für die Damen wird es indes eng: Eigentlich sollten bereits die beiden Halbfinals stattfinden, nun müssen erst einmal die Viertelfinals zwischen Simona Halep aus Rumänien und Amanda Anisimova aus den USA sowie der Amerikanerin Madison Keys und Ashleigh Barty aus Australien nachgeholt werden.

Die Halbfinals der Frauen stehen in Paris an © SID

England und die Niederlande ermitteln beim Final Four der Nations League den zweiten Finalisten. Die Begegnung im Estadio Dom Afonso Henriques wird um 20.45 Uhr in Guimaraes angepfiffen. Das Finale findet am Sonntag in Porto statt.