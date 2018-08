Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 09. August 2018

Köln (SID) - Bundesligist RB Leipzig trifft im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf Universitatea Craiova. Für den Tabellensechsten der abgelaufenen Saison zählt nur der Sieg, denn für das Rückspiel eine Woche später in Rumänien muss eine gute Ausgangslage her. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

RB Leipzig will das Hinspiel gegen Craiova gewinnen © SID

Die Erwartungen an das deutsche Speerwurftrio Thomas Röhler, Johannes Vetter und Andreas Hofmann sind hoch. Schließlich führen Olympiasieger Röhler, Weltmeister Vetter und der deutsche Meister Hofmann die Jahres-Weltbestenliste auf den Plätzen eins bis drei an. Das Finale beginnt ab 20.22 Uhr.

Das Duell zwischen Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder über 100 m Hürden bei der EM in Berlin soll die Frage klären, wer die Nummer eins in Deutschland ist. In der Hauptstadt wollen die Athletinnen, die beide direkt im Halbfinale starten dürfen, nach einer Medaille greifen.

Sarah Köhler greift ab 18.50 Uhr bei den European Championships in Glasgow noch einmal an und kämpft über 400 m Freistil um ihre dritte Medaille. Am Dienstag hatte die 24-Jährige über 1500 m Freistil Silber und mit der 4x200-m-Staffel Bronze gewonnen.