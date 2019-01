Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 10. Januar 2019

Köln (SID) - Das lange Warten hat ein Ende: Die deutschen Handballer eröffnen mit der Partie gegen das vereinte Korea-Team die Heim-WM. Gäste bei der Partie um 18.15 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin sind auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und IOC-Präsident Thomas Bach. Bundestrainer Christian Prokop kann gegen die quirligen Asiaten aus dem Vollen schöpfen, es gibt keine verletzten Spieler. In der zweiten Partie des Tages stehen sich um 20.15 Uhr in Kopenhagen Co-Gastgeber Dänemark und Chile gegenüber.

Christian Prokop will das Auftaktspiel gewinnen © SID

Ohne die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier gehen die deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Weltcups in Oberhof in den Sprint. Die Partenkirchnerin verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start am Grenzadler. Auch Vanessa Hinz fehlt, die 26-Jährige pausiert aufgrund einer Erkältung. Das Rennen beginnt um 14.30 Uhr.

Ein deutsches Tennistrio will bei den Generalproben für die in der kommenden Woche beginnenden Australian Open den Einzug ins Halbfinale schaffen. In der Olympiastadt Sydney trifft Wimbledonsiegerin Angelique Kerber auf die Tschechin Petra Kvitova. Philipp Kohlschreiber legte beim ATP-Turnier in Auckland in den Morgenstunden vor.