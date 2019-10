Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 10. Oktober 2019

Köln (SID) - Die neue deutsche U21-Nationalmannschaft ist in Spanien zu Gast. Die Partie dient als letzter Härtetest vor dem zweiten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr) in Zenica gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina. Die Neuauflage des EM-Finals wird um 19.45 Uhr in Cordoba angepfiffen.

U21-Trainer Stefan Kuntz © SID

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle findet bei der Kunstturn-WM das Mehrkampf-Finale der Frauen statt. Klare Favoritin ist Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA. Qualifiziert sind auch die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss und die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz. Der Wettkampf startet um 16.00 Uhr.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft steht vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland gehörig unter Druck. Als Dritter der Gruppe C hat die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman mit neun Punkten drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Deutschland und die zweitplatzierten Nordiren. Anstoß in Rotterdam ist um 20.45 Uhr.