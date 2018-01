Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 11. Januar 2018

Köln (SID) - Die Frauen gehen beim Weltcup im bayerischen Ruhpolding über 15 km im Einzel an den Start. Weltcup-Führende ist die Slowakin Anastasiya Kuzmina, Denise Herrmann liegt als beste Deutsche auf Rang fünf. Hoffnungsträgerin Laura Dahlmeier peilt in Ruhpolding die erste Top-Platzierung des Olympia-Winters an. In Oberhof hatte die 24-Jährige zuletzt die Plätze 13 und sieben belegt. Start ist um 14.20 Uhr.

Die Biathletinnen starten in die Weltcup-Saison © SID

Ab 9.00 Uhr werden die deutschen Tennis-Asse um den Weltranglistenvierten Alexander Zverev ihre Erstrundengegner der Australian Open (15. bis 28. Januar) erfahren. Vorher kämpft die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber beim WTA-Turnier in Sydney ab 6.30 Uhr gegen die Slowakin Dominika Cibulkova um einen Platz unter den letzen vier Teilnehmerinnen, Peter Gojowczyk spielt um 2.00 Uhr in Auckland gegen den Niederländer Robin Haase.