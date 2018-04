Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. April 2018

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Vizemeister RB Leipzig ist nach dem 1:0 im Hinspiel gegen Olympique Marseille auf dem Weg ins Halbfinale der Europa League. Im Rückspiel im Stade Velodrome der südfranzösischen Hafenstadt ab 21.05 Uhr reicht dem Team von Trainer Ralph Hasenhüttl ein Unentschieden, um in die Runde der besten vier einzuziehen. Leipzig bangt vor dem Duell allerdings um den Hinspiel-Torschützen Timo Werner, der mit Oberschenkelproblemen am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte.

In der 2. Liga trifft Nürnberg auf Bochum © SID

Premier-League-Klub FC Arsenal mit den deutschen Weltmeistern Shkodran Mustafi, Mesut Özil und Per Mertesacker steht nach dem Europa-League-Hinspiel gegen ZSKA kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Die Londoner gewannen das Hinspiel mit 4:1. Das Rückspiel findet um 21.05 Uhr in der Moskauer VEB Arena statt. Trainer Arsene Wenger konnte in seiner 22-jährigen Amtszeit bei Arsenal noch keinen europäischen Titel gewinnen.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt kann durch einen Sieg beim TBV Lemgo nach Pluspunkten mit Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen gleichziehen. Die Norddeutschen haben aber vier Minuspunkte mehr auf dem Konto. Das Spiel beginnt um 19.00 Uhr in der Lipperlandhalle.