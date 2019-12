Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. Dezember 2019

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt brauchen am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase die richtigen Ergebnisse, um in die Zwischenrunde einzuziehen. Der VfL Wolfsburg hat dieses Ziel hingegen bereits erreicht. Dem Spitzenreiter aus Gladbach genügt gegen Istanbul Basaksehir ein Remis. Anpfiff im Borussia-Park ist um 21.00 Uhr. Die Eintracht benötigt einen Sieg gegen die Portugiesen von Vitoria Guimaraes, um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Ab 18.55 Uhr rollt der Ball in der Mainmetropole.

Wolfsburg ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert © SID

Am 17. Spieltag der Bundesliga ist das Spitzen-Quartett gefordert. Meister SG Flensburg-Handewitt empfängt HBW Balingen-Weilstetten. Spitzenreiter THW Kiel reist zum Tabellensiebten Füchse Berlin. Die Rhein-Neckar Löwen sind beim TBV Lemgo Lippe zu Gast und die TSV Hannover-Burgdorf hat beim Kellerkind in Ludwigshafen den zweiten Sieg in Folge vor Augen. Alle Partien werden um 19.00 Uhr angepfiffen.