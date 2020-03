Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. März 2020

Köln (SID) - Die drei deutschen Vertreter kämpfen in der Europa League in den Achtelfinal-Hinspielen um die nächste Runde. Bayer Leverkusen muss ab 21 Uhr zunächst auswärts bei den Glasgow Rangers ran. Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt bestreiten zunächst Heimspiele, die Niedersachsen parallel zu Leverkusen gegen Schachtjor Donezk, die Hessen bereits um 18.55 Uhr gegen den FC Basel. Lediglich die Partie in Wolfsburg findet ohne Zuschauer statt.

© SID

Die deutschen Biathleten starten in den vorletzten Weltcup der Saison. Im finnischen Kontiolahti geht es für die DSV-Starter um Olympiasieger Arnd Peiffer im Sprint noch um wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Los geht es um 15.30 Uhr. Anders als zuletzt im tschechischen Nove Mesto finden die Wettbewerbe vor Publikum statt.