Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 13. August 2020

Köln (SID) - Im Finalturnier der Champions League in Lissabon trifft RB Leipzig am Donnerstag im Viertelfinale auf den spanischen Top-Klub Atletico Madrid (21.00/Sky und DAZN). Die Spanier mussten erst am vergangenen Sonntag einen Corona-Schreck verdauen: Zwei Spieler haben sich mit dem Virus infiziert und konnten nicht mit nach Lissabon reisen. Der Rest der Mannschaft wurde anschließend negativ auf das Virus getestet.

Nagelsmann trifft mit Leipzig auf Atletico Madrid © SID

Bei der 72. Rundfahrt der Criterium du Dauphine in Frankreich steht am Donnerstag die zweite Etappe auf dem Plan. Von Vienne fahren die Profis um Manuel Buchmann 135 Kilometer bis zum Col de Porte. Der letzte Abschnitt hält dabei die längste Steigung bereit und endet in der Bergankunft auf 1316 Metern Höhe.