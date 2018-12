Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 13. Dezember 2018

Köln (SID) - Die drei Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind am letzten Gruppenspieltag der Europa League im Einsatz. Während Leipzig gegen den frischgebackenen norwegischen Doublegewinner Rosenborg Trondheim um den Einzug in die K.o.-Runde kämpft, haben Frankfurt und Leverkusen ihr Ticket für die Zwischenrunde bereits sicher. Für Leverkusen geht es im Gastspiel auf Zypern bei AEK Larnaka sogar um den Gruppensieg, dagegen kann der souveräne Tabellenführer Frankfurt im Prestigeduell bei Lazio Rom völlig stressfrei agieren. Leipzig muss in der Gruppe B sein letztes Spiel gegen Trondheim gewinnen und zudem auf einen Sieg von Bruderklub RB Salzburg bei Celtic Glasgow hoffen.

Leipzig kämpft noch um den Einzug in die K.o.-Runde © SID

Die Olympiadritten von Rio de Janeiro kämpfen bei der WM im indischen Bhubaneshwar um den Einzug ins Halbfinale. Dazu muss das deutsche Männer-Team von Bundestrainer Stefan Kermas um 12.15 Uhr den Olympiazweiten Belgien schlagen. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ist mit drei Vorrundensiegen bislang ungeschlagen. Der Sieger der Partie trifft im Halbfinale am Samstag auf England.