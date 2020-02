Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 13. Februar 2020

Köln (SID) - Beim Auftakt der Weltmeisterschaften in Antholz kann das deutsche Team die Erfolgsspur für medaillenreiche Titelkämpfe legen. In der Besetzung Denise Herrmann, Franziska Preuß, Arnd Peiffer und Benedikt Doll geht die Mixed-Staffel als Kandidat fürs Podium an den Start. Größte Konkurrenten dürften Norwegen und Frankreich sein. Beginn ist um 14.45 Uhr.

Kann Dreßen in Saalbach einen weiteren Sieg einfahren? © SID

Nach seinem Heim-Triumph in Garmisch-Partenkirchen will Deutschlands Abfahrts-Ass Thomas Dreßen nachlegen. Der 26-Jährige gehört bei der Schussfahrt in Saalbach-Hinterglemm zum Favoritenkreis. Auf der Piste am Zwölferkogel hatte Dreßen im Februar 2015 sein erstes Weltcuprennen bestritten. Am Freitag steht dort ein Super-G auf dem Programm.