Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 13. Juni 2019

Köln (SID) - Als drittes Majorturnier startet die US Open im kalifornischen Pebble Beach. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer geht um 16.51 Uhr auf die erste Runde. Der 34-Jährige ließ zuletzt mit einem klaren Formanstieg auf ein Top-Ergebnis hoffen. Topfavoriten sind allerdings die beiden US-Amerikaner Brooks Koepka und Tiger Woods. Auch der Nordire Rory McIlroy besitzt gute Chancen.

Martin Kaymer startet in die US Open © SID

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev startet beim ATP-Turnier in Stuttgart in die Rasensaison. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft der 22-Jährige im Achtelfinale auf Landsmann Dustin Brown. Bei den French Open war Zverev zuletzt im Viertelfinale am Weltranglistenersten Novak Djokovic gescheitert.

Zahlreiche deutsche Spitzenathleten kämpfen auf der fünften Station der Diamond League in Oslo um wichtige Punkte für das hochdotierte Diamond Race. Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter trifft bei seinem Saisondebüt nach Fußverletzung auf Olympiasieger Thomas Röhler und den Weltjahresbesten Andreas Hofmann. Zudem sind in Christina Schwanitz (Kugelstoßen), Cindy Roleder (100m Hürden), Kristin Gierisch (Dreisprung) und Gesa Felicitas Krause (3000m Hindernis) vier deutsche Medaillengewinnerinnen der EM in Berlin am Start.