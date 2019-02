Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 14. Februar 2019

Köln (SID) - Viktoria Rebensburg geht am Donnerstag als letzte deutsche Läuferin mit Medaillenambitionen an den WM-Start im Are, wo um 14.15 Uhr und 17.45 Uhr die beiden Riesenslalom-Läufe auf dem Programm stehen. Rebensburg steht nach ihrem unglücklichen vierten Rang zum Auftakt im Super-G sowie Platz elf in der Abfahrt unter Erfolgsdruck. Die Konkurrenz ist stark. Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA verzichtete nach Gold im Super-G auf Kombination sowie Abfahrt und tankte Kraft. Auch die junge Slowakin Petra Vlhova, Titelverteidigerin Tessa Worley aus Frankreich sowie die Italienerin Federica Brignone und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel liegen in der Weltcup-Wertung vor Rebensburg.

Viktoria Rebensburg mit Platz sieben im Super-G © SID

Der Biathlon-Weltcup in den USA startet mit dem Sprintrennen der Frauen. Die im Formaufbau befindliche Olympiasiegerin Laura Dahlmeier legt bei der WM-Generalprobe mit Blick auf die Titelkämpfe in Östersund eine Pause ein.

Bayern Münchens Basketballer stehen am Donnerstag vor einer schweren Prüfung in der Bundesliga. Ab 18.30 Uhr tritt der noch verlustpunktfreie BBL-Spitzenreiter beim ersten Verfolger EWE Baskets Oldenburg an. In der vergangenen Saison verlor der FC Bayern in Oldenburg mit 77:100.