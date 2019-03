Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 14. März 2019

Köln (SID) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt kämpft im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim 18-maligen italienischen Fußballmeister Inter Mailand um den Einzug ins Viertelfinale. Die Eintracht könnte erstmals seit 24 Jahren wieder unter die letzten Acht eines internationalen Wettbewerbs einziehen. Mindestens 13.500 Fans begleiten die Hessen bei ihrem nächsten Europapokal-Abenteuer. Die Partie im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion beginnt um 20.55 Uhr.

Frankfurt ist im Rückspiel gegen Inter Mailand gefordert © SID

Bei der Biathlon-WM in Östersund steht am Donnerstag die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Einen Tag nach dem Einzel-Gold durch Arnd Peiffer werden Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann und Erik Lesser ab 17.10 Uhr für Deutschland an den Start gehen. Die Single-Mixed-Staffel wurde erstmals im Februar 2015 im tschechischen Nove Mesto ausgetragen.

Im Zwergstaat Andorra finden beim Weltcupfinale der alpinen Skirennläufer die letzten Super-G der Saison statt. Den Auftakt in Soldeu bilden die Frauen mit Viktoria Rebensburg ab 10.30 Uhr. Bei den Männern kämpfen ab 12.00 Uhr Weltmeister Dominik Paris, Abfahrtsweltmeister Kjetil Jansrud und Otmar Striedinger um die Kristallkugel dieser Disziplin. Josef Ferstl ist der einzige deutsche Starter.

Für die deutschen Skispringer steht nach der erfolgreichen WM in Trondheim die nächste Station der Raw-Air-Tour auf dem Programm. Für Doppel-Weltmeister Markus Eisenbichler und den WM-Zweiten Karl Geiger wird es nach dem enttäuschenden Weltcup in Oslo am vergangenen Wochenende ab 17.00 Uhr ernst. Schon zuvor sind die Frauen um die beiden Team-Weltmeisterinnen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth ab 14.00 Uhr im Einsatz.