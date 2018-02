Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 15. Februar 2018

Köln (SID) - Borussia Dortmund und RB Leipzig stehen in den Hinspielen des Sechzehntelfinales der Europa League vor Duellen mit italienischen Klubs. Der BVB empfängt ab 19.00 Uhr Atalanta Bergamo im Signal Iduna Park, Leipzig spielt ab 21.05 Uhr beim SSC Neapel, dem Tabellenführer der Serie A.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Im Spitzenspiel des 21. Spieltags in der Handball-Bundesliga empfängt der Tabellenvierte SG Flensburg-Handewitt am Abend den Ligasechsten MT Melsungen in der Flens-Arena. Der Tabellenfünfte THW Kiel will seine Aufholjagd gegen die HSG Wetzlar fortsetzen. Beide Partien beginnen um 19.00 Uhr.