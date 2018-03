Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 15. März 2018

Köln (SID) - Die Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und Borussia Dortmund kämpfen in der Europa League um den Einzug ins Viertelfinale. Leipzig reist mit einem 2:1-Hinspielerfolg im Rücken zum Rückspiel beim russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg (19.00 Uhr). Dortmund steht nach der blamablen 1:2-Hinspiel-Niederlage ab 21.00 Uhr beim FC Salzburg stark unter Druck.

Die deutschen Biathleten biegen im Weltcup auf die Zielgerade ein und wollen in den Sprintrennen in Oslo um den Sieg mitmischen. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat im Sprint der Frauen (12.00 Uhr) sogar noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel. Um 14.45 Uhr gehen die Männer um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer in die Loipe und an den Schießstand.

Beim Weltcup-Finale im schwedischen Are fällt um 10.30 Uhr im Super-G die Entscheidung bei den Frauen zwischen Tina Weirather (Liechtenstein) und Lara Gut (Schweiz/46 Punkte zurück). Der deutsche Ski-Rennläufer Thomas Dreßen geht direkt um Anschluss im Super-G der Männer auf die Piste.

Für die deutschen Skispringer steht beim Weltcup in Trondheim/Norwegen die dritte Station der "Raw Air"-Serie auf dem Programm. Los geht es für die DSV-Adler um 17.00 Uhr. Die Tour endet am Wochenende in Vikersund, der Gesamtsieger erhält eine Prämie in Höhe von 60.000 Euro.