Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 15. November 2018

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in Leipzig auf WM-Gastgeber Russland. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw will in dem Länderspiel Selbstvertrauen für das Duell gegen die Niederlande in der Nations League am Montag in Gelsenkirchen sammeln, das möglicherweise über den Klassenerhalt Deutschlands in der europäischen Eliteklasse entscheidet. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Nationalmannschaft trifft heute auf Russland © SID

Ab Donnerstag startet die Nations League in die Gruppenfinals, unter anderem mit der Begegnung zwischen Vize-Weltmeister Kroatien und Spanien in Zagreb. Außerdem trifft der WM-Dritte Belgien in Brüssel auf die bereits abgestiegenen Isländer. Bis Dienstag stehen die vier Teilnehmer an der Finalrunde fest.

Rekordsieger Roger Federer spielt beim ATP-Finale in London gegen den Wimbledonfinalisten Kevin Anderson am letzten Gruppenspieltag um den Einzug in die K.o-Runde. Während Federer zu Beginn des Turniers der besten acht Spieler des Jahres gestrauchelt war, überzeugte der Turnierdebütant aus Südafrika bislang mit einer souveränen Leistung. Ihm ist sein Platz unter den besten Vier nur noch theoretisch zu nehmen.