Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 16. Januar 2020

Köln (SID) - Für die deutschen Handballer tritt die EM in Österreich, Schweden und Norwegen in die entscheidende Phase. Gegen Weißrussland absolviert das Team von Bundestrainer Christian Prokop in Wien das erste Hauptrundenspiel. Anwurf ist um 20.30 Uhr. Das DHB-Team braucht einen Sieg, um die Chancen auf das Halbfinale zu wahren.

Deutsche Handballer treffen auf Weißrussland © SID

Die deutschen Biathleten um Olympiasieger Arnd Peiffer starten mit dem Sprint in den Heim-Weltcup in Ruhpolding. Der Wettbewerb in Oberbayern beginnt um 14.30 Uhr. Bei den Frauen sorgte am Mittwoch Vanessa Hinz mit Platz acht für ein Top-Ten-Ergebnis.