Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. Dezember

Köln (SID) - FUSSBALL: Erfüllt sich Robert Lewandowskis Traum? Oder geht der Titel des Weltfußballers 2020 an einen der Seriensieger Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Die Kür zum FIFA Football Award findet virtuell statt. Lewandowski, Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga- und Champions-League-Saison, war Anfang Oktober zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden.

Robert Lewandowski könnte Weltfußballer 2020 werden © SID

EISHOCKEY: Zweimal wurde der Saisonstart verschoben, nun geht es endlich los: Wenn die Kölner Haie die Düsseldorfer EG um 19.30 Uhr zum 228. rheinischen Derby empfangen, hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) den ersten Sieg bereits eingefahren. Zwar muss der Meister zunächst ohne Zuschauer in einer verkürzten Saison gekürt werden, doch immerhin kann wieder Liga-Eishockey gespielt werden.

BIATHLON: Mit Rückkehrer Arnd Peiffer starten die deutschen Biathleten in den zweiten Teil des Weltcups im österreichischen Hochfilzen. Der Olympiasieger, der zuletzt aus persönlichen Gründen gefehlt hatte, steht im Aufgebot für den Sprint um 14.15 Uhr. Ex-Weltmeister Benedikt Doll hofft derweil auf besseres Material, nachdem er sich in den vergangenen Rennen "wehrlos" fühlte.

DOPING: Für den russischen Sport steht viel auf dem Spiel: Um 16.00 Uhr will der Internationale Sportgerichtshof CAS sein Urteil in der Berufungsverhandlung fällen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte Russland im Dezember 2019 nach dem Dopingskandal für vier Jahre gesperrt, dagegen hatte die Sportgroßmacht Einspruch eingelegt. Sollte die Strafe Bestand haben, dürfte Russland in den nächsten vier Jahren als Nation weder an Olympischen Spielen noch Weltmeisterschaften teilnehmen.