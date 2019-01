Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. Januar 2019

Köln (SID) - Die deutschen Handballer treffen zum Abschluss der Vorrunde auf Serbien. Schon vor der Partie um 18.00 Uhr in Berlin steht die Auswahl des Deutschen Handballbundes als Hauptrunden-Teilnehmer fest. Mit einem Punktgewinn hätten Uwe Gensheimer und Co. Platz zwei sicher, der eine Zähler würde aber bei einer Niederlage von Titelverteidiger Frankreich gegen Russland sogar den Gruppensieg bedeuten.

Ein deutsches Tennis-Quartett um Frontmann Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open in Melbourne um den Einzug in die dritte Runde. Zverev trifft dabei ab 9.00 Uhr MEZ auf den Franzosen Jeremy Chardy. Der Hamburger will in diesem Jahr bei den Grand Slams den nächsten Schritt machen. Das beste Ergebnis des Weltranglistenvierten bei einem der vier größten Turniere des Jahres ist das Viertelfinale im Vorjahr bei den French Open.

Laura Dahlmeier kehrt nach einer erneuten Wettkampfpause in den Weltcup zurück. Beim Heim-Wettbewerb in Ruhpolding sind daher alle Augen auf die Doppel-Olympiasiegerin gerichtet. Der Sprint der Frauen beginnt um 14.30 Uhr, bereits um 11.00 Uhr sind die Männer um Olympiasieger Arnd Peiffer und Weltmeister Benedikt Doll dran.