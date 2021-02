Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 18. Februar

Köln (SID) - Die beiden Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim sind in der Zwischenrunde der Europa League auswärts gefordert. Die Werkself vom Rhein trifft dabei im Hinspiel der K.o.-Runde um 18.55 Uhr auf Young Boys Bern aus der Schweiz. Die Partie der Hoffenheimer um 21.00 Uhr gegen Molde FK findet wegen der Corona-Einreisebeschränkungen in Norwegen im spanischen Villarreal statt.

Bayer Leverkusen trifft in der Europa League auf Bern © SID

Bei den Australian Open in Melbourne will Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic nach seinem Sieg gegen Alexander Zverev den nächsten Schritt Richtung neunter Titel machen. Der Weltranglistenerste aus Serbien trifft im Halbfinale ab 9.30 Uhr auf Nobody Aslan Karazew aus Russland, der als erster Qualifikant in der Open Era seit 1968 die Runde der letzten Vier erreicht hatte. Zudem stehen beide Damen-Halbfinals an. Dabei kommt es zum Topduell zwischen Naomi Osaka und Serena Williams, ferner stehen sich Ashleigh-Barty-Bezwingerin Karolina Muchova und Jennifer Brady gegenüber.

Neuer Tag, nächste Chance: Die deutschen Biathleten wollen bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka in der Single-Mixed-Staffel aufs Podest, auch wenn die Chancen gegen die starke Konkurrenz nicht so gut stehen. Für Deutschland gehen Franziska Preuß und Erik Lesser in die Loipe. Start ist um 15.15 Uhr.