Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 18. Januar 2018

Köln (SID) - Rund drei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang steht für die Biathleten in Antholz im Weltcup die Generalprobe an. Die Wettbewerbe in Südtirol beginnen für die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier und Co. mit dem Sprint-Rennen ab 14.15 Uhr.

Die Biathletinnen starten in die Weltcup-Saison © SID

Bei der Skiflug-WM in seiner Wahlheimat Oberstdorf kehrt Deutschlands Topspringer Richard Freitag nach seinem schmerzhaften Tournee-Sturz auf die Schanze zurück. Außerdem heben aus deutscher Sicht Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe ab 16.00 Uhr in der Qualifikation ab.

Bei den Australian Open treffen nach dem Einzug von Angelique Kerber in die dritte Runde und dem Zweitrunden-Aus von Andrea Petkovic in einem deutschen Duell Alexander Zverev und Peter Gojowczyk aufeinander. Maximilian Marterer spielt gegen Fernando Verdasco aus Spanien, und Jan-Lennard Struff muss sich in der Nightsession gegen den Schweizer Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer beweisen.