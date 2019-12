Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Köln (SID) - Nach dem zweiten Platz in der Staffel von Hochfilzen gehen die deutschen Biathlon-Männer mit Rückenwind in den letzten Weltcup des Jahres im französischen Le Grand Bornand. Im Sprint über 10 km wollen Olympiasieger Arnd Peiffer, Ex-Weltmeister Benedikt Doll und Co. auch den ersten Podestplatz des Winters in einem Einzelrennen feiern. Um 14.15 Uhr gehen die ersten Skijäger in die Loipe.

Peiffer und Co. vor dem letzten Weltcup des Jahres © SID

Die Vierjahressperre gegen Russland hat den Weltsport in Aufregung versetzt, und jetzt steht bereits die nächste wegweisende Entscheidung an: Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA will auf ihrer Aufsichtsratssitzung über einen Einspruch gegen die Sperre entscheiden. Für 11.15 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt.