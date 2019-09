Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 19. September 2019

Köln (SID) - Nach dem Champions-League-Auftakt beginnt nun auch die Europa League. Das Bundesliga-Trio Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg startet dabei mit Heimspielen in die europäische Saison. Frankfurt empfängt um 18.55 Uhr den englischen Spitzenklub FC Arsenal mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Um 21.00 Uhr ist Gladbach Gastgeber des österreichischen Vertreters Wolfsberger AC, Wolfsburg tritt gegen das ukrainische Team PFK Olexandrija an.

Bundesliga-Trio startet in die Europa League © SID

Nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale bestreiten die deutschen Volleyballer bei der Europameisterschaft in Antwerpen ihr letztes Vorrundenspiel. Um 17.30 Uhr trifft der Vize-Europameister auf Außenseiter Spanien.

Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf will am Donnerstag in der Handball-Bundesliga zum Auftakt des sechsten Spieltages seinen Vereinsstartrekord ausbauen. Nach bislang fünf Erfolgen würden die Niedersachsen durch einen weiteren Erfolg beim TVB Stuttgart ab 19.00 Uhr eine Bestmarke aufstellen.