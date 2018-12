Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 20. Dezember 2018

Köln (SID) - Olympiasieger Arnd Peiffer und Weltmeister Benedikt Doll wollen beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto wieder die Podestplätze angreifen. Zuletzt hatten Peiffer als Fünfter und Doll als Dritter beim Sprintrennen in Hochfilzen starke Leistungen gezeigt. Der Sprint über 10 km startet um 17.30 Uhr. Führender im Gesamtweltcup ist der Norweger Johannes Thingnes Bö. Auch mit Dominator Martin Fourcade aus Frankreich ist zu rechnen.

Arnd Peiffer will in Nove Mesto wieder auf das Podest © SID

Der Deutsche Eishockey Bund stellt seinen neuen Bundestrainer ab 11.00 Uhr in München vor. Am Mittwoch lud der DEB zu einer entsprechenden Pressekonferenz ein, an der auch Präsident Franz Reindl teilnehmen wird. Es gilt als offenes Geheimnis, dass der Finne Toni Söderholm als Nachfolger von Marco Sturm präsentiert wird. Der 40-Jährige trainiert derzeit den Oberligisten SC Riessersee, an den er vom deutschen Meister und Kooperationspartner Red Bull München ausgeliehen ist.

Skirennläufer Felix Neureuther gibt beim Weltcup in Saalbach-Hinterglemm/Österreich sein Slalom-Comeback. Am vorvergangenen Samstag stürzte der 34-Jährige heftig beim Slalomtraining in Val d'Isere, überschlug sich mehrfach, erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und musste seine Rückkehr verschieben. Der erste Durchgang startet um 10.00 Uhr, der zweite Lauf ist für 13.00 Uhr angesetzt.