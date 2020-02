Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 20. Februar 2020

Köln (SID) - Drei Bundesligisten wollen in der Europa League den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen. Topspiel aus deutscher Sicht ist das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto. Eintracht Frankfurt empfängt zudem Österreichs Serienmeister RB Salzburg, der VfL Wolfsburg ist zu Hause gegen Malmö FF klar favorisiert.

Bayer Leverkusen muss gegen den FC Porto ran © SID

In Antholz steht die jüngste WM-Disziplin an: Die Single-Mixed-Staffel gehörte vergangenes Jahr in Östersund erstmals zum Programm der Titelkämpfe. Viele Nationen rechnen sich Medaillenchancen aus - darunter auch Deutschland. Start ist um 15.15 Uhr.