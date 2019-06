Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 20. Juni 2019

Köln (SID) - Die deutschen U21-Junioren wollen bei der EM in Italien und San Marino am Donnerstag den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale und damit zum olympischen Fußball-Turnier 2020 in Tokio machen. Die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz ist dabei nach ihrem 3:1-Auftakterfolg gegen Dänemark im Kampf um den Gruppensieg in Triest gegen Serbien gefordert.

Die deutsche U21 trifft auf Serbien © SID

Der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev strebt beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen am Donnerstag den Einzug ins Viertelfinale an. Der 22 Jahre alte Hamburger ist im Duell mit dem US-Amerikaner Steve Johnson klarer Favorit - wenn das angeschlagene Knie hält. Wegen der Blessur hatte die deutsche Nummer eins die Teilnahme am Doppel-Wettbewerb mit seinem Bruder Mischa vorsorglich abgesagt.

Der frühere Golf-Weltranglistenerste Martin Kaymer aus Mettmann kämpft ab Donnerstag bei den BMW Open in Eichenried um seine Qualifikation für die British Open im Juli. Zur Verbesserung seiner Chancen auf einen Platz beim letzten Major-Turnier der Saison benötigt der 34-Jährige beim Europa-Tour-Turnier vor den Toren Münchens ein möglichst gutes Ergebnis.