Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 21. November 2019

Köln (SID) - Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft trifft in ihrem zweiten Gruppenspiel beim Finalturnier in Madrid auf Chile. Die Chilenen hatte zum Auftakt das Südamerika-Duell mit Argentinien 0:3 verloren. Für Deutschland bestreiten voraussichtlich Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff die Einzel. Für das Doppel sind die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies vorgesehen. Spielbeginn im Sportkomplex Caja Magica ist 11.00 Uhr.

Struff und die deutsche Mannschaft treffen auf Chile © SID

Die deutschen Handball-Frauen proben kurz vor ihrem Abflug nach Japan den Ernstfall. Die WM-Generalprobe in Stuttgart gegen Montenegro gilt für das Team von Bundestrainer Henk Groener als letzter wichtiger Gradmesser vor der schwierigen WM-Mission. Am Samstag kommender Woche beginnt für das DHB-Team die WM mit dem Auftaktspiel gegen Brasilien. Anwurf in Stuttgart gegen den Europameister von 2012 ist um 19.00 Uhr.