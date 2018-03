Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. März 2018

Köln (SID) - FUSSBALL: Die Chefs der 36 Fußball-Profiklubs müssen bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt zwei heiße Eisen anpacken: die 50+1-Regel und die Einführung des Videobeweises in der 2. Bundesliga. Die Ergebnisse sollen in einer Pressekonferenz gegen 14.00 Uhr präsentiert werden.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

EISKUNSTLAUF: Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Mailand wollen Aljona Savchenko und Bruno Massot nach Olympiagold auch den WM-Titel holen. Ab 19.00 Uhr steht die Paarlauf-Kür an, zuvor wird der deutsche Meister Paul Fentz versuchen, im Kurzprogramm der Herren-Konkurrenz ab 10.00 Uhr den Sprung ins Kürfinale zu schaffen.

FUSSBALL: Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann am Donnerstag einen großen Schritt in Richtung Fußball-EM 2019 machen. Der von Stefan Kuntz trainierte Titelverteidiger trifft auf Israel und will seine Tabellenführung in Gruppe 5 nach bislang vier Siegen aus fünf Spielen festigen. Anstoß in Braunschweig ist um 19.00 Uhr.

BIATHLON: Im russischen Tjumen findet das Weltcup-Finale der Biathleten statt. Doch viele Sportler boykottieren die Veranstaltung aus Protest gegen das russische Staatsdopingsystem und die Entscheidung des Weltverbandes IBU, am Austragungsort in Westsibirien festzuhalten. Die internationalen Stars der Szene sowie die deutschen Biathleten gehen aber an den Start. Los geht es mit dem Sprint-Rennen der Männer um 14.45 Uhr.