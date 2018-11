Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. November 2018

Köln (SID) - Vier Sterne für die deutschen WM-Siege zieren das Trikot der Nationalmannschaft, drei EM-Titel feierte der Deutsche Fußball-Bund in seiner langen und ruhmreichen Historie - und dabei trug eine Vielzahl von Weltklasse-Spielern den Adler auf der Brust. In der Hall of Fame des deutschen Fußballs werden diese gewürdigt, am Donnerstag wird in Dortmund um 20.00 Uhr "Die erste Elf" des deutschen Fußballs bekannt gegeben.

Die SG Flensburg-Handewitt gewann beim HC Erlangen © SID

Der noch ungeschlagene Meister SG Flensburg-Handewitt will in der Handball-Bundesliga seine Siegesserie ausbauen. Die Norddeutschen, die souverän an der Tabellenspitze thronen, streben bei Altmeister VfL Gummersbach nach dem 14. Sieg im 14. Punktspiel der Saison. Der erste Verfolger SC Magdeburg ist auswärts gegen die SG BBM Bietigheim gefordert, Rekordmeister THW Kiel will durch einen Sieg gegen die Füchse Berlin den Anschluss an Flensburg halten. Anwurf ist bei allen Partien um 19.00 Uhr.