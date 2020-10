Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. Oktober

Köln (SID) - Die Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim starten in die Gruppenphase der Europa League. Leverkusen empfängt um 18.55 Uhr OGC Nizza, Hoffenheim um 21.00 Uhr den serbischen Traditionsklub Roter Stern Belgrad. Beide Partien werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Leverkusen startet gegen Nizza in die Europa League © SID

Der zweite Achtelfinaltag beim zweiten ATP-Turnier in Köln findet mit Lokalmatador Oscar Otte statt. Der gebürtige Kölner war nach seiner Aufgabe in der Qualifikation als Lucky Loser ins Feld gerückt. Nach seinem Erstrundensieg fordert er den an Position zwei gesetzten Argentinier Diego Schwarzman heraus.