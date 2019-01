Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 24. Januar 2019

Köln (SID) - Im Duell der Generationen trifft Tennis-Superstar Rafael Nadal im Halbfinale der Australian Open in Melbourne auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hatte im Achtelfinale überraschend Titelverteidiger Roger Federer aus dem Rennen geworfen und wird in Melbourne auch gegen den Spanier von einer großen griechischen Fangemeinde im Stadion angefeuert. Das Match beginnt um 9.30 Uhr MEZ.

Ist die Überraschung von Melbourne: Stefanos Tsitsipas © SID

Mit Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Ruhpolding-Siegerin Franziska Preuß gehen die deutschen Biathletinnen in den 7,5-km-Sprint zum Auftakt des Weltcups in Antholz. Für Dahlmeier geht es darum, nach ihren gesundheitlichen Problemen langsam wieder den Anschluss an die Spitze zu finden, Preuß dagegen strotzt nach ihrem ersten Weltcup-Triumph vor Selbstbewusstsein und will in Südtirol nachlegen. Start ist um 14.30 Uhr.