Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 24. Oktober 2019

Köln (SID) - Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach stehen am 3. Spieltag der Europa League unter Druck. Beide Mannschaften benötigen einen Sieg, um den Einzug in die K.o.-Runde nicht aus den Augen zu verlieren. Frankfurt empfängt Standard Lüttich um 21.00 Uhr, Borussia Mönchengladbach ist bei der AS Rom zu Gast. Anstoß im Olimpico ist um 18.55 Uhr. Der noch ungeschlagene VfL Wolfsburg spielt ebenfalls ab 18.55 Uhr bei KAA Gent in Belgien.

Stürmer Paciencia traf gegen Bayer Leverkusen doppelt © SID

Der deutsche Meister Bayern München empfängt in seinem vierten Spiel in der EuroLeague den russischen Topklub Chimki Moskau. Die Bayern haben zwei der drei bisherigen Partien gewonnen. Vergangene Woche deklassierten sie den 18-maligen französischen Titelträger ASVEL Lyon-Villeurbanne mit 104:63.