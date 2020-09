Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 24. September

Köln (SID) - Knapp eine Woche nach dem 8:0-Kantersieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 hat Triple-Gewinner Bayern München die Chance auf einen weiteren europäischen Titel. Im UEFA-Supercup geht es gegen den spanischen Erstligisten FC Sevilla. Trotz der brisanten Coronalage in Budapest hat die UEFA bis zu 20.000 Zuschauer zum Duell zwischen Champions- und Europa-League-Gewinner zugelassen. Anstoß ist um 21 Uhr.

Die Bayern wollen den ersten Titel in der neuen Saison © SID

Für Bundesligist VfL Wolfsburg steht die dritte Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Europa League an. Dort treffen die Niedersachsen ab 20.15 Uhr im heimischen Stadion auf Desna Tschernihiw aus der Ukraine. Sollte der VfL erneut gewinnen, träfe die Mannschaft in der letzten Ausscheidungsbegegnung am 1. Oktober auswärts entweder auf den FC St. Gallen oder AEK Athen.

Zum Auftakt der Straßenrad-WM im italienischen Imola steht für die beiden deutschen Starter Lisa Brennauer und Mieke Kröger das Einzelzeitfahren an. Ab 14.40 Uhr geht es für die Fahrerinnen auf die 31,7 km lange Strecke.